У берегов Новой Каледонии акула напала на ребенка

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Акула напала на мальчика возле берега Новой Каледонии в Тихом океане. Об этом в субботу сообщило местное отделение полиции на своей странице в Facebook.

"В эту субботу после полудня акула серьезно покусала мальчика, когда купался рядом с лодкой в марине (стоянка для яхт - прим. ТАСС) Пор дю Сюд", - отметили в полиции, добавив, что пострадавший ребенок был госпитализирован и введен в искусственную кому.

По данным местного отделения радиостанции France Info, в результате нападения мальчик лишился правой ноги и части живота. По словам свидетелей, отец ребенка прыгнул в воду, чтобы вернуть сына на лодку.

Позже акула была выловлена одним из местных рыбаков и застрелена сотрудниками полиции.