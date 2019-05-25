СМИ: полиция обнаружила ДНК возможного виновника взрыва в Лионе

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Правоохранительным органам удалось обнаружить ДНК возможного автора произошедшего в пятницу взрыва на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона.

Взрыв на пешеходной улице в центре Лиона. Главное

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Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

Телеканал подчеркивает, что "это не означает, что преступник был идентифицирован, а только то, что он оставил свой след".

Также отмечается, что было обнаружено небольшое количество взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в расследовании взрыва принимают участие 90 следователей и 30 технических экспертов.