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Первый замглавы Балашихи Алексей Коваль арестован за взятку в 4 млн рублей

По данным следствия, он брал взятки за общее покровительство
Первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Балашиха
Описание
Первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль
© Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Балашиха

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации Балашихи арестован по обвинению в получении взятки в 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По данным следствия, с лета 2018 года первый заместитель главы администрации Балашихи систематически получал от генерального директора одной из строительных компаний, занимающейся ремонтом и обслуживанием дорог, взятки в общей сумме не менее 4 млн рублей за общее покровительство, заключение контракта и не проверку качества работы по ремонту дорог", - сказал собеседник агентства. По ходатайству следствия суд арестовал обвиняемого.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, арестован первый замглавы Балашихи Алексей Коваль.

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