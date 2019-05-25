Первый замглавы Балашихи Алексей Коваль арестован за взятку в 4 млн рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации Балашихи арестован по обвинению в получении взятки в 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По данным следствия, с лета 2018 года первый заместитель главы администрации Балашихи систематически получал от генерального директора одной из строительных компаний, занимающейся ремонтом и обслуживанием дорог, взятки в общей сумме не менее 4 млн рублей за общее покровительство, заключение контракта и не проверку качества работы по ремонту дорог", - сказал собеседник агентства. По ходатайству следствия суд арестовал обвиняемого.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, арестован первый замглавы Балашихи Алексей Коваль.