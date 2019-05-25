Источник: задержан и.о. главы дагестанского управления Росреестра

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан по делу о преступном сообществе, сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах республики.

"В рамках расследования уголовного дела появились вопросы и к и.о. руководителя дагестанского [управления] Росреестра Шамилю Гаджиеву. Он задержан", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.