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Источник: задержан и.о. главы дагестанского управления Росреестра

Его задержали по делу о преступном сообществе

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан по делу о преступном сообществе, сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах республики.

"В рамках расследования уголовного дела появились вопросы и к и.о. руководителя дагестанского [управления] Росреестра Шамилю Гаджиеву. Он задержан", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

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