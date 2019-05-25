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Вылетевший в Таджикистан самолет UTair возвращается в Сургут после двух часов в воздухе

Самолет совершил девять кругов над аэропортом вылета

ТАСС, 25 мая. Самолет авиакомпании UTair, выполняющий рейс из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Худжанд (Таджикистан), возвращается в аэропорт отбытия, проведя почти два часов в воздухе. Как сообщили в субботу ТАСС в справочной аэропорта Сургута, лайнер вырабатывает топливо над аэродромом перед приземлением.

"Рейс UTair возвращается в Сургут. Вырабатывает топливо. Он вылетел по расписанию в 16:45 мск", - сказали в справочной.

Согласно данным Flightradar, самолет совершил девять кругов над аэропортом вылета.

Теги
ТаджикистанРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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