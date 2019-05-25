СМИ: полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Полиция применила слезоточивый газ в ходе акции протеста "желтых жилетов" в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что столкновения демонстрантов с полицией произошли на площади Республики в 17:40 (18:40 мск). Как указывает телеканал, полиция применила слезоточивый газ после того, как группа протестующих забросала их бутылками и другими предметами. На кадрах видно, как несколько протестующих, у некоторых из которых в руках были флаги с символами анархии, подожгли урны и самокаты.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.