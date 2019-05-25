Спасатели МЧС обследуют здания Буйнакска в Дагестане после землетрясения

ТАСС, 25 мая. Спасатели МЧС России проводят подворовые обходы, осматривают дома и другие здания в Буйнакске после ночного землетрясения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Дагестанские спасатели проводят подворовый обход, осматривают дома местных жителей, принимают и обрабатывают заявления от населения, - сказали в МЧС. - Специалисты проинспектировали состояние средних школ номер № 2, 3, 4 и гимназии № 1. В результате землетрясения в данных учебных учреждениях имеются заметные трещины в потолках и стенах, в том числе несущих, однако сильных разрушений не наблюдается и конструкции не повреждены".

В субботу днем состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в нем приняли участие начальник ГУ МЧС по Дагестану Нариман Казимагамедов и глава Буйнакска Исламудин Нургудаев. Нургудудаев поручил руководству ЖКХ провести подробный мониторинг нанесенного ущерба городу и предоставить смету, необходимую для устранения последствий землетрясения.

Как сообщали ранее ТАСС в Минобразования Дагестана, повреждения, обнаруженные в субботу после землетрясения в зданиях школ и гимназии Буйнакска, не повлияют на проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Буйнакского района в ночь на субботу. По данным республиканского главка МЧС, его очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился на расстоянии 5 км от села Халимбекаул. Чуть позже было зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 2,3 с очагом на глубине 1 км и эпицентром в 3,5 км севернее того же села.