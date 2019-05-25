{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СК подтвердили задержание и.о. главы дагестанского управления Росреестра

Меру пресечения Шамилю Гаджиеву изберут в ближайшее время

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан по делу об участии в преступном сообществе, подтвердили ТАСС в субботу в региональном управлении Следственного комитета.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе с использование своего служебного положения") задержан и.о. руководителя управления Росреестра по республике Дагестан Шамиль Гаджиев", - сказал собеседник агентства.

Ранее о задержании Гаджиева сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

По данным источника ТАСС, сейчас чиновник доставлен в изолятор временного содержания, мера пресечения ему будет избрана в ближайшее время.

Теги
РоссияДагестан
Круживший над Сургутом самолет UTair приземлился в аэропорту
Посадка прошла успешно
Читать полностью