В СК подтвердили задержание и.о. главы дагестанского управления Росреестра

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан по делу об участии в преступном сообществе, подтвердили ТАСС в субботу в региональном управлении Следственного комитета.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе с использование своего служебного положения") задержан и.о. руководителя управления Росреестра по республике Дагестан Шамиль Гаджиев", - сказал собеседник агентства.

Ранее о задержании Гаджиева сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

По данным источника ТАСС, сейчас чиновник доставлен в изолятор временного содержания, мера пресечения ему будет избрана в ближайшее время.