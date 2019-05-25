Замначальника полиции города Саки в Крыму задержали по подозрению во взятке

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Заместитель начальника полиции города Саки в Крыму задержан по подозрению во взятке на сумму в 150 тыс. рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ по региону.

"По данным следствия в вечернее время 24 мая 2019 года заместитель начальника полиции (по оперативной работе) "Сакский", используя свое служебное положение, получил взятку в размере 150 тыс. рублей. После получения указанных денежных средств был задержан на месте совершения преступления сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении.

Следственным отделом по городу Саки ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении замначальника полиции ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере").

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий проведенных сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее пресс-служба ГСУ сообщала о возбуждении уголовного дела по подозрению в получении взятки в размере 740 тыс. рублей в отношении начальника отделения полиции и его заместителя в Керчи.