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Взрыв на пешеходной улице в Лионе

Полиция опубликовала новые фотографии подозреваемого в совершении взрыва в Лионе

Cогласно кадрам, мужчина с черным рюкзаком на плечах был одет в темную рубашку с закатанными рукавами и светлые шорты-бермуды

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Французская полиция опубликовала новые фотографии и описание человека, которого подозревают в совершении взрыва на одной из пешеходных улиц в Лионе. Соответствующие кадры были распространены в Twitter полиции в субботу.

"Новые фотографии и описание человека, подозреваемого в причастности к взрыву на улице Виктора Гюго, - гласит размещенное под фотографиями сообщение. - Если у вас есть информация, помогите нам, позвоните 197".

Также на одной из фотографий приводится описание этого человека. Так, согласно кадрам, мужчина был одет в темную рубашку с закатанными рукавами и светлые шорты-бермуды, на плечах у него был черный рюкзак.

Взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 мск) к булочной и оставил там сумку.

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ФранцияВзрыв на пешеходной улице в Лионе
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