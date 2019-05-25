Полиция опубликовала новые фотографии подозреваемого в совершении взрыва в Лионе

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Французская полиция опубликовала новые фотографии и описание человека, которого подозревают в совершении взрыва на одной из пешеходных улиц в Лионе. Соответствующие кадры были распространены в Twitter полиции в субботу.

"Новые фотографии и описание человека, подозреваемого в причастности к взрыву на улице Виктора Гюго, - гласит размещенное под фотографиями сообщение. - Если у вас есть информация, помогите нам, позвоните 197".