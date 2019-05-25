Пенсионерку подозревают в дебоше на борту самолета Москва - Симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Крымским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве в отношении пенсионерки, которая создавала угрозу безопасности на рейсе Москва - Симферополь, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел 16 мая на рейсе авиакомпании "Уральские авиалинии". Пьяная 65-летная уроженка города Владимира подралась с бортпроводником и одной из пассажирок самолета. После посадки борта она была доставлена в полицию аэропорта Симферополя и оштрафована на 500 рублей.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") в отношении пассажирки, которая грубо нарушила общественный порядок, создала реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров", - говорится в сообщении.