СМИ: сотрудники полиции причастны к нападению на бар в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /ТАСС/. Четверо сотрудников военной полиции штата Пара (на севере Бразилии) причастны к нападению на бар в столице региона, городе Белен, в результате которого неделю назад погибли 11 человек. Как сообщил в субботу телеканал Globo, один из них до сих пор находится в бегах, двое сами сдались полиции после задержания сослуживца.

Помимо правоохранителей стражи правопорядка задержали троих гражданских, также, предположительно, причастных к трагедии. Полиция устанавливает мотивы преступления и роль каждого из его участников.

Шесть женщин и пятеро мужчин, погибли в результате нападения семерых вооруженных бандитов на бар в городе Белен в прошлое воскресенье. Одному из посетителей заведения удалось выжить, он находится в больнице под охраной полиции.

В начале марта федеральные власти Бразилии направили в штат Пара дополнительные подразделения правоохранителей для усиления борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности. Аналогичный контингент Национальных сил обеспечения правопорядка в составе 500 бойцов в начале года был дислоцирован в северо-восточном штате Сеара после вспышки насилия.

Высокий уровень преступности в Бразилии с населением 205,8 млн человек является одной из наиболее острых проблем в стране, о чем свидетельствуют данные многочисленных соцопросов. По данным социологического центра Datafolha, 60% бразильских граждан опасаются выходить на улицу в вечернее время из-за разгула криминала. Беспокойство за свою безопасность в большей степени высказывают представители малообеспеченных слоев населения.