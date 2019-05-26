Пожарные тушат 12,6 тыс. га горящих лесов в регионах России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в регионах России тушат в воскресенье 30 лесных пожаров на площади 12,6 тыс. га, большинство очагов приходится на Туву, Забайкальский край и Бурятию. Об этом сообщила журналистам пресс-служба федеральной авиалесоохраны.

"На 26 мая 2019 года на территории Российской Федерации действовало 30 лесных пожара на площади 12,6 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в распространенном службой релизе.

В Туве тушат два крупных возгорания на общей площади около 6 тыс. га, в Забайкалье - шесть пожаров, охвативших более 4 тыс. га, в Бурятии - три пожара на площади более 1,8 тыс. га. Лесные пожары также отмечаются на Алтае, в Мордовии, Красноярском, Хабаровском краях, Амурской, Иркутской и Московской областях.

В настоящее время к тушению огня привлечено более 1,4 тыс. человек, задействовано 308 единиц техники и 40 воздушных судов. В минувшие сутки было потушено 40 лесных пожаров на площади почти 2 тыс. га.

Режим ЧС из-за пожаров действует на всей территории Забайкальского края и Республики Тывы. Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте страны.