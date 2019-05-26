В Хакасии обнаружили тела еще двух туристов, пропавших в ноябре 2018 года

ТАСС, 26 мая. Спасатели обнаружили в субботу тела двух из четырех туристов, пропавших в республике Хакасия в ноябре прошлого года. Днем ранее было обнаружено тело еще одного из туристов, говорится в сообщении на сайте Следственного управления СК по республике.

"Как сообщалось ранее, в результате поисковых мероприятий 24 мая 2019 года в верховье ручья Известковый у подножия горы Арарат на границе лесной зоны вблизи села Приисковое Орджоникидзевского района сотрудниками МЧС обнаружено тело одного из пропавших туристов. 25 мая 2019 года в результате продолжающихся поисковых мероприятий в том же районе местности обнаружены тела еще двух пропавших туристов. С целью установления причины смерти туристов назначена судебно-медицинская экспертиза. В последующем будет проведено опознание и генетическая экспертиза идентификации тела", - говорится в сообщении.

Группа туристов пропала 24 ноября 2018 года. Трое из них - жители Красноярского края, одна женщина - жительница Саяногорска (Хакасия). Они катались на снегоходах в Орджоникидзевском районе республики. О ЧП сообщил мужчина, сдававший туристам жилье в поселке Приисковый. Снегоходы были обнаружены в нескольких километрах от села во время поисковой операции.

Туристов искали спасатели МЧС, кинологи, полицейские и волонтеры. Также для поисков применялись снегоходы и вертолет. В средине декабря из-за ухудшения погодных условий и глубокого снега поиски прекратились. В конце апреля, как ранее сообщало МЧС, погодные условия улучшились, было принято решение возобновить поиски. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").