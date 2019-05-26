Мужчина и трое детей погибли на пожаре в Красноярском крае

ТАСС, 26 мая. Трое детей и мужчина погибли в результате пожара в частном доме в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"Красноярский край, Шарыповский район, д. Скворцово, произошел пожар в частном четырехквартирном жилом доме. Погибли в огне мужчина из кв. №1 и трое малолетних детей из кв. № 2", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В 03:26 (23:26 по мск) пожарные прибыли на место, в 05:49 (01:49 по мск) пожар был локализован, в 06:57 (02:57 мск) возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 72 кв. м. Пожару был присвоен второй ранг. К тушению пожара привлекались 20 человек и 8восемь единиц техники, в том числе от МЧС России - 12 человек и пять единиц техники.