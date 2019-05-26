СМИ: пострадавший от пожара жилой дом в Бордо может обрушиться

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Пожар, возникший в субботу в Бордо и продолжавшийся много часов, привел к возникновению опасности обрушения одного из сгоревших зданий. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Franceinfo.

Огонь возник на третьем этаже жилого дома в центре города в 17:00 (18:00 мск) в субботу. Он быстро перекинулся на соседние здания. Пожарно-спасательной службой и полицией была успешно проведена срочная эвакуация жителей.

Всего от огня пострадали 50 зданий, тушение которых вели в течение многих часов более 100 пожарных. Здание, в котором первоначально возник пожар, полностью выгорело, часть его уже начинает разрушаться. Эксперты не исключают, что в ближайшее время оно рухнет.

Это уже второй крупный пожар в Бордо в этом месяце. 18 мая в одной из подземных стоянок города огнем были уничтожены более 200 автомобилей.