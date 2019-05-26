Директор школы в Якутии госпитализирован с ножевым ранением после конфликта с подростками

ТАСС, 26 мая. Руководитель школы Усть-Алданского улуса Якутии попал в центральную районную больницу с ножевым ранением из-за конфликта с подростками. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Директор школы попал в больницу с ножевым ранением", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что на улице в селе Борогонцы Усть-Алданского района между 33-летним потерпевшим и группой молодых людей произошел конфликт, в результате которого один из них нанес директору школы два удара ножом. Нож был обнаружен на месте преступления.

По информации УМВД, во время следственных мероприятий 18-летний подозреваемый дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"), он задержан.

Как сообщили ТАСС в больнице, пострадавший находится в послеоперационной реанимации, есть вероятность, что в понедельник его можно будет перевести в стационар.