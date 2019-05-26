При обрушении сцены в театре во время танцевального конкурса в Китае погиб ребенок

ШАНХАЙ, 26 мая. /ТАСС/. Ребенок стал жертвой обрушения сцены в одном из театров на востоке Китая, еще 14 человек получили различные травмы. Об этом сообщает в воскресенье шанхайский информационный портал "Пэнпай" со ссылкой на ведомство по чрезвычайным ситуациям особой экономической зоны города Чжанчжоу (восточная провинция Фуцзянь).

Трагедия произошла в этом городе в субботу вечером во время детского танцевального конкурса в театре Цзиньшуйсянь. Сообщается, что во время одного из номеров неожиданно под землю провалилась центральная подвижная часть сцены. В общей сложности пострадали 15 человек, одного ребенка спасти не удалось, несмотря на усилия врачей.

Полиция начала расследование случившегося и задержала несколько человек, ответственных за проведение данного мероприятия.