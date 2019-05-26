В порту Приморья загорелся рыболовецкий траулер

ТАСС, 26 мая. Пожар произошел в воскресенье днем на большом морозильном рыболовном траулере "Остров Сахалин" в порту поселка Преображение Приморского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"На пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в поселке Преображение у причальной стенки произошел пожар на большом морозильном рыболовном траулере. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу спустя три минуты, - рассказали в пресс-службе. - Наблюдалось горение в трюме судна. Экипажа на борту судна нет".

Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет, подчеркнули в региональном управлении МЧС.

Как уточнили ТАСС в управлении, угрозы перебрасывания огня на близлежащие объекты нет, площадь пожара устанавливается.

К тушению привлечено 23 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС - девять человек и три единицы техники.