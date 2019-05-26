В Томске упал строительный кран

ТАСС, 26 мая. Водитель строительного крана, упавшего в воскресенье в Томске, пострадал при падении, говорится в сообщении пресс-службы областной поисково-спасательной службы (ПСС).

"26-го мая, в 11:35, спасатели выехали на улицу Ивановского. Кран упал на бок, стрелой придавило кабину. Человеку зажало ногу. Спасатели деблокировали пострадавшего, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента", - говорится в сообщении.

Пострадавший был передан медикам скорой помощи. Его состояние не уточняется.