Три жителя Владикавказа пострадали из-за ураганного ветра

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Три жителя Владикавказа пострадали из-за непогоды и были госпитализированы, сейчас в больнице остаются два человека. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье замминистра здравоохранения республики Татьяна Цидаева.

В субботу сильный ветер, сопровождавшийся ливнем, повалил во Владикавказе около 60 деревьев, в некоторых районах было нарушено электроснабжение. В республиканском главке МЧС сообщили, что погибла девушка, предположительно, из-за падения на нее поваленного ветром дерева.

"Во время ураганного ветра во Владикавказе накануне пострадали три жителя города, они были госпитализированы, одного отпустили домой. Состояние оставшихся в больнице стабильное, не вызывает опасений", - сказала Цидаева.