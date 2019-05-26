СК назвал возможную причину пожара в Красноярском крае

ТАСС, 26 мая. Причиной пожара в деревне Скворцово в Красноярском крае, где погибли трое детей и мужчина, могла стать непотушенная мужчиной сигарета, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье следственным управлением СК по региону.

"По предварительной версии следствия, сегодня ночью в деревне Скворцово 45-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным, уснул, возможно, не потушив сигарету. В результате в его квартире, расположенной в двухквартирном деревянном доме, начался пожар", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в жилом доме в деревне Скворцово Шарыповского района, в результате погибли трое детей и мужчина. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), причины пожара устанавливаются, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.