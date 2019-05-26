Пожар в доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске потушен

ТАСС, 26 мая. Пожар и задымление на двух этажах дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске ликвидированы, эвакуированные люди вернулись в свои комнаты, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии.

"Пожар был быстро ликвидирован, площадь возгорания составила около 1 кв. м. Но было сильное задымление на двух этажах. К настоящему времени проветривание помещений завершено, люди вернулись в свои комнаты", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 34 человека эвакуированы с восьмого и девятого этажей дома-интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте. Люди были размещены в актовом зале, никто не пострадал.

Причины пожара выясняются.