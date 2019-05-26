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В Оренбургской области тушат пожар в помещении склада

Информация о площади возгорания уточняется

ТАСС, 26 мая. Пожар произошел в складском помещении в Илекском районе Оренбургской области, открытое горение уже ликвидировано. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"Зафиксирована ликвидация открытого горения в 10:41 мск", - сказала собеседница агентства, отметив, что данные о площади возгорания и другие подробности уточняются.

По данным с сайта ГУ МЧС России по Оренбургской области, сообщение о возгорании складского помещения на улице Транспортная населенного пункта Кардаилово поступило в 08:30 мск.

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РоссияОренбургская область
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