В Оренбургской области тушат пожар в помещении склада

ТАСС, 26 мая. Пожар произошел в складском помещении в Илекском районе Оренбургской области, открытое горение уже ликвидировано. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"Зафиксирована ликвидация открытого горения в 10:41 мск", - сказала собеседница агентства, отметив, что данные о площади возгорания и другие подробности уточняются.

По данным с сайта ГУ МЧС России по Оренбургской области, сообщение о возгорании складского помещения на улице Транспортная населенного пункта Кардаилово поступило в 08:30 мск.