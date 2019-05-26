СК проверяет обстоятельства смерти осужденного, госпитализированного из ярославского СИЗО

ТАСС, 26 мая. Следственное управление СК по Ярославской начало доследственную проверку по факту смерти осужденного за терроризм Алексея Сидякина, помещенного в больницу № 2 Ярославля после получения травм в СИЗО № 1 регионального УФСИН. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила старший помощник руководителя ведомства Кристина Гузовская.

"По данному факту проводится доследственная проверка", - сказала она.

Гузовская уточнила, что в следственное управление обратились общественники. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что Сидякин оказался в региональном СИЗО при этапировании к месту заключения. Он был госпитализирован из СИЗО в конце апреля, около месяца находился на аппарате искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось.