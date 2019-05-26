В Саратове скорая столкнулась с легковушкой

ТАСС, 26 мая. Четырех человек доставили в медучреждение после столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля в Саратове в воскресенье, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГИБДД города.

"По предварительным данным, в 14:47 (13:47 мск), на пересечении Большой Горной и Университетской улиц произошло столкновение двух автомобилей: "Газели" (скорая помощь) и Kia. В результате ДТП в лечебное учреждение доставили троих мужчин - пассажиров "Газели" и пассажирку Kia", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, подчеркнули в пресс-службе ведомства.