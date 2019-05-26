СМИ: в результате землетрясения в Перу погиб один человек

ТАСС, 26 мая. По меньшей мере один человек стал жертвой землетрясения магнитудой 8, которое произошло в ночь на воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила перуанская газета La República со ссылкой на Национальный центр реагирования при чрезвычайных ситуациях.

По его данным, мужчина погиб от падения камней в регионе Кахамарка. Также газета сообщает еще об 11 пострадавших в различных районах Перу.

Эпицентр стихии находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас (9 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 105 км. Подземные толчки также ощущались в Бразилии, Эквадоре и Колумбии. В результате удара стихии несколько населенных пунктов в департаментах Сан-Мартин и Лорето остались без электричества. Многие здания разрушены, в том числе жилые дома и больница.