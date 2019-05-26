Источник: в Москве сын бывшего сенатора сбил полицейского при проверке документов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полиция задержала водителя автомобиля, сбившего сотрудника ГИБДД во время проверки документов на Кутузовском проспекте в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, за рулем автомобиля был сын бывшего члена Совета Федерации.

"Автомобиль Тимура Галлямова был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов на Кутузовском проспекте в Москве. Во время проверки молодой человек решил уехать, в результате погони он сбил сотрудника ГИБДД. В настоящее время Галлямов задержан", - сказал собеседник агентства.

Сотрудника ГИБДД госпитализировали с травмами.

"26 мая на Кутузовском проспекте для проверки документов был остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Подойдя к водителю, инспектор ДПС попросил предъявить документы на право управления транспортным средством. Водитель, предъявив водительское удостоверение, при общении с инспектором ГИБДД повел себя неадекватно, после чего начал движение транспортного средства и попытался скрыться", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, когда правонарушитель остановился на красный сигнал светофора, полицейскими была предпринята попытка задержать его, но он резко вывернул руль вправо и сбил сотрудника полиции.

"Экипажем ДПС незамедлительно было продолжено преследование данного автомобиля, в результате которого иномарка была остановлена, а ее водитель задержан и для дальнейшего разбирательства доставлен в территориальный отдел полиции. Пострадавший сотрудник полиции с переломом голени госпитализирован в медицинское учреждение", - заключила Волк.

Амир Галлямов в 2007-2012 годах был членом Совета Федерации от Амурской области, с мая по декабрь 2012 года - министром спорта Московской области.

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