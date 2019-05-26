В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, в связи с происшествием начата доследственная проверка.

"Вечером 26 мая во дворе жилого дома в Ногинске на двухлетнего ребенка напала бродячая собака. В результате укусов собаки ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где в настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.