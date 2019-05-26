AP: на озере в Конго затонула лодка с пассажирами

ТАСС, 26 мая. По меньшей мере 30 человек погибли в результате крушения и затопления судна, перевозившего людей на одном из озер, расположенном в западном регионе Демократической Республики Конго. Еще несколько сотен считаются пропавшими без вести. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление представителя местных властей.

Как указал мэр города Инонго Саймон Вэмба, "лодка с пассажирами перевернулась и пошла ко дну на озере Маи-Ндомбе". По его словам, многие из находившихся на судне были учителями местных школ, которые направились по озеру в районный центр для получения зарплаты". Пропавшими без вести остаются около 200 человек.

Власти до сих пор не могут определить точное количество пассажиров, которые находились в момент катастрофы на борту судна. Речь идет о "нескольких сотнях человек". Известно, что спастись удалось более 80 пассажирам.