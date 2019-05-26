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К западу от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

В МЧС сообщили, что жители населенных пунктов региона не ощутили существенных подземных толчков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мая. /ТАСС/. Сейсмологи в ночь на понедельник зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 у западного побережья Камчатки, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в ночь на понедельник, располагался в Охотском море в 115 км к северо-западу от райцентра Усть-Большерецк на Камчатке. Очаг залегал на глубине 439,4 км под морским дном. Магнитуда сейсмического события составила 4,9", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, жители населенных пунктов Камчатского края существенных подземных толчков не ощутили. Угроза цунами не объявлялась.

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