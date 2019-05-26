Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 5,1

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Сейсмологи в понедельник утром зарегистрировали рядом с островом Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 09:10 по местному времени (01:10 мск). Глубина очага составила 14 км, эпицентр располагался в 95 км юго-восточнее города Северо-Курильска на Парамушире", - сообщил собеседник агентства.

По оперативным данным сейсмологов, жители Северо-Курильска ощутили землетрясение силой в 4 балла.