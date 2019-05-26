В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей

МЕХИКО, 27 мая. /ТАСС/. Седельный тягач с прицепом в воскресенье врезался в 15 автомобилей в районе Альваро-Обрегон на западе Мехико. По данным властей, жертвами ДТП стали четыре человека, в том числе двое детей, более 10 человек пострадали.

"Он врезался в 15 автомобилей, четыре человека погибли, 14 получили травмы", - сообщил в эфире телеканала Televisa глава Министерства гражданской безопасности Мехико Хесус Орта.

По его словам, водитель грузовика уходил от преследования полиции, которое началось после того, как он не остановился для проверки. Погоня завершилась, когда тягач врезался в жилой дом. Орта добавил, что автомобиль числился в угоне.

Полицейские смогли задержать человека, находившегося за рулем грузовика.