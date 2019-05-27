СМИ: в Бразилии в результате беспорядков в тюрьме погибли 15 заключенных

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 мая. /ТАСС/. D результате беспорядков в тюрьме в городе Манаус (столица северного штата Амазонас) в воскресенье погибли 15 заключенных. Об этом со ссылкой на данные управления общественной безопасности региона сообщил телеканал Globo.

Как уточнили правоохранители, инцидент произошел около полудня в часы, отведенные для посещения родственниками. Сотрудникам тюрьмы удалось восстановить порядок в учреждении, попыток побега не зарегистрировано. Причины произошедшего выясняются. Посещения тюрьмы временно прекращены.

В январе 2017 года в этом же пенитенциарном учреждении произошел бунт, в результате которого погибли 56 заключенных и порядка 130 человек бежали, напомнил телеканал. Тогда беспорядки продолжались более 17 часов.

В бразильских тюрьмах сейчас отбывают наказание около 730 тыс. заключенных, что почти на 50% превышает их вместимость. Неудовлетворительные условия содержания осужденных зачастую приводят к беспорядкам.