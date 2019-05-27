{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК начал проверку из-за нападения главы Ширинского района Хакасии на журналиста

Сергей Зайцев повалил журналиста Ивана Литомина на пол после вопроса о "нечеловеческих условиях" проживания погорельцев, пострадавших при пожарах в 2015 году

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку из-за нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста Ивана Литомина. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления ведомства.

Как рассказали ранее в пресс-службе партии "Единая Россия", корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. Заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

"По данному инциденту проводится проверка", - сказал представитель республиканского управления СК.

Действия главы района оценит комиссия "Единой России" по этике.

Пожары, о которых спрашивал Литомин, произошли 12 апреля 2015 года в селе Шира. Тогда погибли 12 человек, 54 пострадали.

Теги
РоссияХакасия
СМИ: около 600 пожарных пытаются потушить лесной пожар на западе Канады
Пожару присвоена шестая, высшая, категория сложности
Читать полностью