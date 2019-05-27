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СМИ: число жертв опрокидывания лодки на юге Китая увеличилось до 13

Агентство "Синьхуа" сообщает, что спасатели обнаружили и идентифицировали тела всех погибших

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. До 13 увеличилось число погибших в результате опрокидывания лодки на реке Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

Центральное телевидение КНР 24 мая сообщало, что при перевороте лодки погибли 10 человек, 13 числились в списке пропавших без вести.

По информации "Синьхуа", в ходе поисково-спасательной операции в минувшие выходные удалось обнаружить и идентифицировать тела всех погибших.

Инцидент произошел 23 мая в уезде Чжэньфэн. На борту лодки находились 29 человек. Среди выживших хозяин судна, который был задержан полицией. Причина инцидента устанавливается.

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