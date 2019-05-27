Полиция возбудила дело из-за повреждения могильных плит на кладбище в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения 54 надгробных плит на кладбище в городе Тында Амурской области, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального управления МВД.

"В дежурную часть 26 мая обратился гражданин и сообщил о том, что на кладбище города Тында повреждены плиты. Туда незамедлительно выехала оперативная группа. Установлено, что повреждены 54 надгробных плиты на могильных захоронениях", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").