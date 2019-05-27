Неизвестные похитили тросовый разрушитель труб со стройки в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Злоумышленники похитили тросовый разрушитель труб со стройплощадки, расположенной в столичном округе Зеленоград. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель пресс-службы главка московской полиции.

"В органы внутренних дел обратился главный инженер строительной компании. По его словам, злоумышленники украли со строительной площадки в Зеленограде тросовый разрушитель труб Puncher Crash стоимостью около 1 млн 300 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция проводит доследственную проверку.