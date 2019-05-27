На юге Таиланда произошел взрыв на ж/д станции

БАНГКОК, 27 мая. /ТАСС/. Один полицейский погиб, трое получили ранения в результате взрыва бомбы на железнодорожной станции в районе Чхана в южной таиландской провинции Сонгхла. Как сообщила в понедельник газета The Nation, также пострадал прохожий.

По ее данным, бомба была заложена за железнодорожной станцией. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Глава местной полиции поручил стражам порядка усилить меры безопасности в общественных местах, туристических районах и правительственных учреждениях. Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах проводятся обыски всех транспортных средств.

В другой южной провинции Наратхиват один сотрудник военизированной полиции (рейнджер) погиб, другой получил ранения при нападении боевиков. Как пишет The Nation, четверо вооруженных мужчин открыли огонь по рейнджерам, когда они ехали на мотоцикле с базы, расположенной в районе Ват Чеонгхао. Один из них скончался на месте, другой доставлен в медицинское учреждение.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли около 7 тыс. человек. Существуют опасения, что мусульманские вооруженные формирования попытаются усилить атаки до окончания месяца рамадан.