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CNN: число жертв торнадо в Оклахоме достигло шести

Около 100 человек пострадали

ТАСС, 27 мая. Число погибших в результате бурь и торнадо в штате Оклахома возросло до шести человек, около 100 получили ранения. Об этом в воскресенье сообщила телекомпания CNN.

В общей сложности число жертв в ряде штатов в центральной части США в результате стихии достигает 10 человек. Власти нескольких расположенных на берегах рек городов в Оклахоме и Канзасе объявили эвакуацию в связи с угрозой подтоплений.

В апреле этого года на южные районы США обрушилось около 16 торнадо. Тогда погибли более 10 человек.

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