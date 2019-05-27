Пастух в Забайкалье сжег 600 гектаров леса, пытаясь приготовить обед на костре

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пастух случайно сжег 600 гектаров леса, когда пытался приготовить обед на костре в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в отдел полиции по Красночикойскому району Забайкальского края поступило сообщение о возгорании лесного массива вблизи села Урлук. "Установлено, что 43-летний местный житель пас скот и в поле разжег костер, чтобы приготовить себе пищу. От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив. Пастух не смог потушить возгорание своими силами и никому не сообщил о случившемся. В результате неосторожного обращения с огнем уничтожено около 600 гектаров леса", - сказала представитель полиции.

Она отметила, что пастух был задержан и доставлен в отдел полиции. Он сознался в содеянном. "В настоящее время собранные материалы переданы в органы дознания системы МЧС для принятия решения о возбуждении уголовного дела и привлечения гражданина к ответственности", - заключила представитель МВД.