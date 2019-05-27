Обратный вылет севшего с отказавшим двигателем в Петербурге самолета задержан на 20 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Hainan Airlines, авиалайнер Airbus A330 которой в воскресенье вечером совершил в петербургском аэропорту Пулково аварийную посадку с отказавшим двигателем, совершит обратный рейс в Пекин в 16:30 мск в понедельник - задержка составит около 20 часов, следует из данных онлайн-табло Пулково.

Изначально он должен был вылететь в 20:10 мск в воскресенье. Ранее в пресс-службе управляющей петербургским аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" ТАСС сообщили, что пассажиров задержанного рейса расселят в гостиницу.

В воскресенье вечером при подходе на посадку в Пулково экипаж рейса Пекин - Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей. К взлетно-посадочной полосе были стянуты оперативные службы на случай ЧП, однако борт благополучно приземлился, никто из пассажиров не пострадал, на работу аэропорта инцидент также не повлиял.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ по факту ЧП проводит доследственную проверку.