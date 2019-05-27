Женщина бросила в одном из торговых центров Москвы своего ребенка

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Женщина бросила своего малолетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"26 мая в 22:08 мск в полицию поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенном на Лобненской улице, неизвестная женщина в 12:38 мск оставила в игровой комнате ребенка, на вид около шести лет, и ушла", - сказал Титов.

По его словам, спустя семь часов нахождения ребенка в игровой комнате, администрация магазина предприняла попытку связаться с его матерью по телефону. В беседе женщина сказала, что отказывается забирать сына и предложила оставить его себе. На телефонные звонки она больше не отвечала.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий личность женщины была установлена. Она задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мальчик передан медикам", - пояснил Титов.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.