В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Движение по Красноградскому переулку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга ограничено после прорыва теплотрассы, в результате которого на улице образовался фонтан кипятка, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"Специалистами АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" ведутся [ремонтные] работы по адресу: переулок Красноградский, дом 4. В целях безопасности ограничено движение по Красноградскому переулку между Вознесенскийм проспектом и набережной канала Грибоедова", - сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, в социальных сетях очевидцы разместили видео с места ЧП, на котором видно, что после прорыва на месте образовался фонтан кипятка. В компании отметили, что в результате прорыва никто не пострадал, повреждения имущества также нет. "В близлежащие дома горячая вода подается в штатном режиме", - добавили в компании.

Время завершения ремонтных работ в "Теплосети Санкт-Петербурга" не уточнили.