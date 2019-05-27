Генпрокуратура подготовила иск к экс-мэру Владивостока Пушкареву на 3,2 млрд рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России подготовила иск к бывшему главе администрации Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре, основанием стали результаты проверки соблюдения бывшим главой администрации Владивостока требований законодательства при заключении контрактов по закупке строительных материалов для муниципальных нужд.

"Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент"). В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей", - отметили в Генпрокуратуре. "По ее результатам подготовлен иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам", - сообщили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре отметили, что о возникшем конфликте интересов, обусловленном родственными связями, Пушкарев установленным образом не сообщил. Руководители и акционеры компаний группы "Востокцемент" о коррупционном конфликте интересов с Пушкаревым также не сообщили и мер к его урегулированию не предприняли. "За оказание содействия Пушкарев получил в качестве взятки 75 млн рублей", - пояснили в надзорном ведомстве, добавив, что решением Арбитражного суда Приморского края эти сделки признаны заключенными в результате картельного сговора.

"В связи с тем, что Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, в соответствии со статьями 169, 235, 1102-1105 Гражданского кодекса РФ все полученные средства по контрактам подлежат взысканию в доход Российской Федерации. Предъявление данного иска направлено на возмещение причиненного государству и обществу ущерба, а также на предотвращение неосновательного обогащения должностных лиц", - пояснили в надзорном ведомстве.

9 апреля Тверской суд Москвы признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.