На стройке в Москве обнаружили более 150 снарядов времен войны

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Более 150 снарядов времен Великой Отечественной войны были обнаружены при строительстве жилого дома на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в понедельник.

"При проведении строительных работ по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58, строение 14, был обнаружен арсенал различных боеприпасов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, были найдены 96 снарядов калибра 45 мм, 55 снарядов калибра 37 мм, одна граната Ф-1 времен войны без взрывателей. "В общей сложности найдено 152 боеприпаса, все они были без взрывателей", - сказал он.

На место обнаружения оружия были вызваны пиротехники центра по проведению особых операций "Лидер" МЧС России, которые вывезли боеприпасы на полигон и уничтожили их.