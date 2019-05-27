Суд на Урале приговорил бизнесмена Капчука из "списка Титова" к двум годам условно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бизнесмена Сергея Капчука из "лондонского списка Титова", обвиняемого в мошенничестве, к двум годам условно, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.

В отношении Капчука (бывший депутат палаты представителей Заксобрания Свердловской области) было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд рублей. В июне 2018 года Капчук вернулся в Россию из-за рубежа, где находился в течение 15 лет, все это время расследование его дела не продвигалось.

"Суд приговорил признать Капчука виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года. В соответствии с амнистией, от назначенного наказания Капчука освободить, меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить", - огласила приговор судья Оксана Мамонтова.

Как пояснила журналистам старший помощник прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга Татьяна Судник, Капчук обвинялся в совершении мошенничества при осуществлении взаимозачета между правительством Свердловской области и Свердловской железной дорогой. "Схема взаимозачета состояла в следующем: ФГУП ["Свердловская железная дорога"] приобретает квартиру в интересах правительства, ставит ее на баланс, а соответственно правительство Свердловской области освобождает ФГУП от выплаты обязательных платежей, в частности налогов на собственность. Эта схема законна по своей сути. Незаконность схемы в том, что она не состоялась, квартира не была приобретена, потому что денежные средства ушли на другой счет", - отметила она.

По словам самого Капчука, свою вину он не признает и намерен добиться оправдательного приговора. "Обязательно буду обжаловать [решение суда] вплоть до Страсбурга, потому я не считаю себя виновным, я не признал свою вину. Не ради компенсации, а ради того, чтобы очистить свое имя", - сказал он журналистам.

Так называемый "список Титова" был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. В списке приведены имена порядка 40 человек.

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