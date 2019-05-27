Число пострадавших при взрыве химикатов на судне в порту в Таиланде составило 133 человека

БАНГКОК, 27 мая. /ТАСС/. 133 человека пострадали при взрыве на борту пришвартованного грузового судна в порту Лаем Чабанг в Таиланде. Такие уточненные приводит в понедельник газета Pattaya Mail.

По ее информации, после инцидента 25 мая в воздухе долгое время висело облако ядовитого газа. Чтобы справиться с возгоранием, возникшим на борту зарегистрированного в Китае судна, на место прибыли вертолет, буксир и патрульный катер. Жители ближайших населенных пунктов были эвакуированы.

Представители порта Лаем Чабанг рассказали, что на борту корабля загорелся один из 676 контейнеров, в котором находились химикаты. К тому моменту 463 из них были выгружены на сушу. Предполагалось, что еще 35 контейнеров, содержащих товары общего назначения, будут доставлены в другой порт. Газета The Nation пишет, что в 18 из 35 контейнеров, расположенных на южнокорейском судне, находились гипохлорит кальция и хлорированный парафин.

Согласно мерам безопасности порта Лаем Чабанг, суда, перевозящие контейнеры с химикатами, должны быть пришвартованы возле склада опасных продуктов. По словам представителя порта, взорвавшийся контейнер не был расположен в районе корабля, предназначенном для транспортировки опасных грузов.

Через несколько часов после того, как пожар был потушен, в департаменте по контролю за загрязнением сообщили, что уровень газообразного формальдегида в воздухе снизился до безопасного. Специалисты подчеркнули, что дым от горения мог вызвать раздражение дыхательных путей и глаз. В результате пострадали 133 человека, которые были госпитализированы в пять местных больниц, сейчас все они выписаны. У большинства был зуд кожи, а также ожоги дыхательных путей и глаз.

Местные власти заверили, что на сегодняшний день для людей нет никакой опасности. Расследование причин взрыва контейнера продолжается.