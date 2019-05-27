{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Дагестане погибли три человека

Еще двое получили травмы

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Три человека погибли, еще двое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

"Страшная трагедия произошла сегодня утром на 22-м км автодороги Махачкала - Верхний Гуниб. По предварительной информации, по причине выезда одного из водителей на полосу встречного движения, столкнулись два легковых автомобиля. Обе марки "Лада Калина". В результате ДТП трое погибших и двое с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - сказал представитель МВД.

По его словам, подробности случившегося уточняются.

Теги
РоссияДагестан
Дитрих: МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе SSJ-100 через 1,5 месяца
Читать полностью