В ДТП в Дагестане погибли три человека

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Три человека погибли, еще двое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

"Страшная трагедия произошла сегодня утром на 22-м км автодороги Махачкала - Верхний Гуниб. По предварительной информации, по причине выезда одного из водителей на полосу встречного движения, столкнулись два легковых автомобиля. Обе марки "Лада Калина". В результате ДТП трое погибших и двое с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - сказал представитель МВД.

По его словам, подробности случившегося уточняются.