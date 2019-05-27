На складах под Мурманском произошел крупный пожар

МУРМАНСК, 27 мая. /ТАСС/. В Мурманской области на складах произошел крупный пожар. Благодаря действиям спасателей удалось избежать взрыва цистерны с топливом. Возгорание локализовано, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Во время горения была угроза взрыва автоцистерны с топливом, но благодаря оперативным действиям пожарных грузовик был отогнан и взрыва удалось избежать", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в МЧС, пожар охватил два склада на въезде в город Кола под Мурманском, на тушение были брошены свыше 30 пожарных. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Сейчас пожар еще не ликвидирован. Пострадавших нет.